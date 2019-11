"Il cielo sopra Berlino", il film in versione restaurata al Supercineclub del Rouge et Noir

Lunedì 2 dicembre, al Supercineclub del Rouge et Noir, sarà proiettato Il cielo sopra Berlino (Der Himmel über Berlin, 1987) di Wim Wenders, nella nuova, spettacolare edizione restaurata in 4K.

Si tratta forse dell’opera più famosa del noto regista tedesco e comunque quella in cui le sue ambizioni liriche al servizio delle immagini hanno toccato il vertice massimo, a partire dalla suggestione, centrale nel testo, di poesie di Rainer Maria Rilke e contributi appositi di Peter Handke, Nobel per la letteratura 2019.

È il film più ispirato e contemporaneamente più improvvisato di Wenders (Palermo Shooting a parte, esempio però da dimenticare): sull’idea degli esseri-angeli che scrutano dall’alto la città di Berlino - tra passato, presente e immaginazione - il regista ha creato giorno per giorno un intreccio di incontri, dialoghi, personaggi, che offrono un caleidoscopio completo dei sentimenti umani, relazionati a una visione “metafisica” ma non per questo non laica.

Daniel (un superbo Bruno Ganz, recentemente scomparso) e Cassiel (Otto Sander) sono due angeli che hanno conosciuto Berlino quando era ancora terra e roccia, l’hanno osservata in tutti i suoi cambiamenti storici, in tutte le sue tragedie e, nel presente narrativo, vivono ancora, accanto agli umani, la mortificazione di quel Muro dove si infrangono tutte le speranze e i sogni di pace, giustizia e libertà.

Atto d’amore per il suo Paese, al ritorno dall’esperienza americana, Il cielo sopra Berlino è per Wenders anche l’elegia della forza lirica del cinema, della sua capacità di “mettere le ali” allo spettatore per fargli intravvedere orizzonti limpidi e riscoprire l’immortalità dell’amore. Un sentimento al quale, come vedremo, di fronte alla bellissima figura di una trapezista solitaria, Marion, anche gli angeli si arrenderanno per condividere la sorte dei mortali. Indimenticabile il cammeo di Peter Falk, nei panni di sé stesso e di un angelo volontariamente “decaduto”.

Il cielo sopra Berlino, nel trentesimo anniversario della caduta del Muro, sarà proiettato nella versione restaurata in 4K, lunedì 2 dicembre al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi alle 18:00 in versione doppiata in italiano e alle 21:00 in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Dario Oliveri. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).