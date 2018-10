"Le chiare ragioni del desiderio", il cinema spagnolo in un film all'Instituto Cervantes

Prosegue il cinema in lingua spagnola,mercoledì 31 ottobre all’Instituto Cervantes di Palermo. Alle 19 - nell’ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, via Argenteria Nuova 33 - nell’ambito della rassegna «Autor@s del cinema spagnolo. Miguel Picazo», verrà proiettato il film «Le chiare ragioni del desiderio». Il desiderio e la sessualità sono un tema centrale nella fase adolescenziale. Una curiosità morbosa porta Andrea e le sue amiche a spiare una giovane coppia durante le loro avventure amorose. Javi, il ragazzo, è infastidito dalla situazione, ma ignora che Andrea è attratta da lui. Diretto da Miguel Picazo nel 1977, il film verrà proiettato in lingua originale. La visione non è consigliata ai minori di 18 anni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.