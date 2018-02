Aspettando la notte degli Oscar, "Chiamami col tuo nome" sul grande schermo dell'Uci

Il 26 febbraio, alle ore 18 e alle ore 21, per la rassegna "Essai d'Oscar", sarà proiettato il film "Chiamami col tuo nome". Il costo d'ingresso in sala è di 5 euro.

Negli UCI Cinemas cresce l’attesa per la consegna dei premi Oscar in programma presso il Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 4 marzo. Per celebrare la 90° edizione della cerimonia più attesa dell’anno dagli amanti del cinema, lunedì 26 febbraio in 48 multisale UCI Cinemas continuaEssai da Oscar, lo spin off della rassegna settimanale sui film di qualità del Circuito dedicata ai lungometraggi protagonisti della notte degli Oscar che saranno proposti al prezzo speciale di 5 euro. Il prossimo appuntamento sarà conChiamami Col Tuo Nome, il film distribuito da Warner Bros Italia e diretto da Luca Guadagnini che ha ottenuto 4 nomination agli Oscar 2018: Miglior film, Miglior attore protagonista per TimothéeChalamet, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior canzone.

Chiamami col tuo nome: estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo. Elio Perlman, diciassettenne italoamericano di origine ebraica, è un giovane molto più maturo dei suoi coetanei e un musicista promettente. Vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo, dove un giorno li raggiunge Oliver, studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Tra i due scatta una profonda intimità, che cambierà per sempre le loro vite.