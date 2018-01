"Chiamami col tuo nome" al cinema, il film da Oscar sullo schermo del Rouge et Noir

"Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino sarà proiettato mercoledì 31 gennaio alle 20 in lingua originale con sottotitoli in italiano al Cinema Rouge et Noir.

Ritorna la proposta del Rouge et Noir: "Siamo tipi originali" offre al pubblico la possibilità di vedere i film appena usciti nelle sale in versione originale. Biglietto unico 5 euro (prevendita lunedì dalle 18 alle 21 e martedì dalle 16 alle 21). Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) è un film del 2017 diretto da Luca Guadagnino.

La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. È il terzo e ultimo film della "trilogia del desiderio" di Guadagnino, dopo Io sono l'amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Ambientato nel nord Italia nel 1983, il film racconta la storia d'amore tra Elio (Timothée Chalamet), un diciassettenne residente in Italia, e lo studente americano Oliver (Armie Hammer). Fanno parte del cast anche Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois.

Chiamami col tuo nome era in fase di sviluppo dal 2007, quando i produttori Peter Spears e Howard Rosenman hanno opzionato i diritti per il grande schermo del romanzo di Aciman. Ivory inizialmente doveva co-dirigere il film, ma ha finito per scrivere la sceneggiatura e co-produrre. Guadagnino, che inizialmente era stato assunto come consulente di location, è diventato l'unico regista nel 2016. Le riprese principali si sono svolte a Crema, in Italia, tra maggio e giugno del 2016.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 22 gennaio 2017, ed è stato successivamente distribuito nelle sale del Regno Unito il 27 ottobre 2017 e negli Stati Uniti il ​​24 novembre 2017. Il film ha ottenuto un consenso unanime, con particolare apprezzamento per la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora e gli interpreti, ed è stato scelto dal National Board of Review e dall'American Film Institute come uno dei 10 migliori film dell'anno.

Ha ottenuto tre candidature al Golden Globe 2018, come miglior film, miglior attore (Chalamet) e miglior attore non protagonista (Hammer) e quattro candidature ai premi Oscar 2018 come miglior film, miglior attore (Chalamet), miglior sceneggiatura non originale, miglior canzone (Mystery of Love).