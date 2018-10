"Che?", il film successo di Roman Polanski per il Supercineclub al Rouge et Noir

Nancy, come una moderna Alice nel paese delle meraviglie, si ritrova in mezzo a stranezze e personaggi bizzarri che popolano una villa di Capri. Non siamo nella rivisitazione di una favola ma in un complesso divertissement dove si fondono parodia del surrealismo, demistificazione delle ipocrisie e dei vizi borghesi, messa a nudo della finzione cinematografica, riflessione sul senso della realtà e pura comicità.

Con Che? (Quoi?, 1972), lunedì 8 ottobre al Supercineclub del Rouge et Noir, Roman Polanski, uscito dal periodo cupo e “distruttivo” di Rosemary’s baby, cambia registro o meglio torna al rigore formale del suo linguaggio cinematografico mettendolo però al servizio un “burlesco filosofico” in cui il tracciato narrativo è il film stesso che scorre, in un moto circolare che imprigiona lo spettatore insieme alla protagonista sullo schermo, la splendida Sydne Rome che con questa pellicola conquistò il pubblico internazionale.

Nancy, capitata per caso nella villa di un vecchio miliardario gaudente e moribondo per sfuggire a uno stupro in seguito a un incauto autostop, trova un’inaspettata ospitalità come se fosse un’ospite prevista. Da quel momento si imbatte in una fauna di personaggi, ritratti ognuno col proprio tic, con la propria perversione o predilezione, e tutti con le loro maniacali reiterazioni. Il rito di una partita di ping-pong, di una suonata al pianoforte, di creme solari, di banchetti, delle urla del padrone di casa agonizzante, si succedono ciclicamente, come se gli abitanti della villa fossero costretti a recitare un copione all’infinito. A poter spezzare questa malìa resta solo Nancy, ingenua e bellissima, curiosa e disponibile, che, dopo il furto dei suoi vestiti, è costretta a girare seminuda, in un’immagine che ritroveremo, tale e quale, nei disegni di Milo Manara.

Nel cast variegato delle apparizioni attoriali, tra cui quella di Romolo Valli, Hugh Griffith, Giancarlo Piacentini, Carlo Delle Piane, lo stesso Polanski e perfino Alvaro Vitali, giganteggia Marcello Mastroianni, nei panni di uno stagionato lenone-seduttore. Non compreso, all’epoca, dai molti irretiti dal forsennato gioco dei nonsense, Che?, uno dei film meno rivisti di Polanski, merita una rilettura disincantata e una visione all’insegna della massima godibilità del cinema. Che? sarà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi lunedì 8 ottobre alle 18.30 in versione doppiata in italiano e alle 21 nella versione originale in francese, inglese e italiano con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Silvana Montera. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30) per entrambe le proiezioni.