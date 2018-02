Cinema a misura di autismo: "Cattivissimo me 3" sul grande schermo dell'Uci Cinemas

Domenica 4 febbraio, il Kids Cluc di Uci Cinemas Palermo proietta Cattivissimo Me 3 con le proiezioni FriendlyAutism Screening, il sistema basato su un procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l'esperienza cinematografica in sala.

Il prezzo del biglietto è di soli 3 euro, sia per adulti che per bambini. Protagonista dell'appuntamento di domenica 4 febbraio sarà Cattivissimo me 3, il terzo film della serie di successo, diretto da Kyle Balda,PierroCoffin e Eric Guillon, che riporta sul grande schermo le esilaranti avventure di Gru, Margo, Edith, Agnes e degli inseparabili minions. L'ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per trascorrere una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, nonché con la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre per le bambine. Gru dovrà però affrontare un nuovo cattivissimo nemico, BalthazarBratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni 80, il quale si dimostrerà essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato.