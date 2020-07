"Caspar David Friedrich", il film in tedesco sulla errazza dell’Institut français

Caspar David Friedrich (Grenzen der Zeit). Appuntamento giovedì 9 luglio alle ore 21 alla Terrazza dell’Institut français ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4 (ingresso libero su prenotazione online). Regia: Peter Schamoni. Repubblica Federale Tedesca / Repubblica Democratica Tedesca 1986, 84 minuti. Con Helmut Griem, Sabine Sinjen, Hans Peter Hallwachs. Introduzione a cura dell’artista e presidente del Verein Düsseldorf Palermo e.V. Michael Kortländer.

“Chi vuole attraversare i confini del proprio tempo è giudicato male dal mondo o considerato pazzo”. Così diceva amareggiato Caspar David Friedrich guardando le sue opere non comprese e disprezzate negli ambienti artistici del suo tempo. Il film si accosta alla vita e all’opera del famoso pittore paesaggista del Romanticismo, la cui arte fu scoperta e riconosciuta solo decenni dopo la sua morte. Motivo per cui nel film non c’è un interprete a rappresentare il pittore, ma questi diventa protagonista attraverso i suoi dipinti e le voci delle persone che gli sono state attorno. Il film è stato girato nei luoghi originali che hanno ispirato Friedrich.

Ci saranno 70 posti disponibili per ogni proiezione. La prenotazione a ciascun film è obbligatoria e si può fare online, compilando un modulo disponibile sul sito del Goethe-Institut Palermo. Nel modulo di prenotazione sono disponibili tutte le indicazioni relative all’accesso ai locali.

La rassegna è organizzata in collaborazione con: