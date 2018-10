"La carrozza d'oro", il film di Jean Renoir per Manifesta 12 al Teatro Garibaldi

Manifesta 12 Film Programme: 'La carrozza d'oro' di Jean Renoir, prodotto da Francesco Alliata (103 minuti, francese, con sottotitoli in italiano) al Teatro Garibaldi il 16 ottobre. Presentazione di Vicky Alliata e dell'assessore alla Cultura Andrea Cusumano.

La carrozza d'oro (Le carrosse d'or) è il primo film europeo girato in technicolor. La commedia è 'una fantasia all'italiana del XVIII secolo, ambientata in una colonia spagnola dell'America Latina'. ll viceré di una colonia spagnola si invaghisce della prima donna di una compagnia di comici italiani, Camilla. A dimostrazione del suo amore, le regala una carrozza tutta d'oro. Ma pare che non si addica a un viceré un tale amore, né un tale comportamento: i nobili gelosi e preoccupati gridano allo scandalo minacciando il viceré. Questi, impressionato, sta per cedere. Quando Camilla gli palesa il suo disprezzo, egli tenta inutilmente di riconquistarla. Ma la bella Camilla ha altri due spasimanti: un cavaliere e un torero. Ciò nonostante tutti e tre la deluderanno e, infine, la commediante sceglierà quella che è la sua vera passione: il teatro.