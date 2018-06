"Fargo", il celebre film dei fratelli Coen al cinema Rouge et Noir

Fargo, dal quale è stata tratta una serie tv di grande successo, ha mantenuto una condizione particolare: non è il film più famoso dei fratelli Coen, il più celebre resta probabilmente "Il Grande Lebowski"; non è il loro film che ha guadagnato di più, "Il Grinta" ha incassato 171 milioni di dollari; non è quello più premiato, "Non è un paese per vecchi" ha ricevuto quattro premi Oscar. È però certamente la pellicola che li ha resi famosi in tutto il mondo e che verrà proposta agli spettatori del Supercineclub del Rouge et Noir lunedì 11 giugno.

Jerry Lundegaard (interpretato da William H. Macy), un venditore d’auto del Minnesota, ingaggia due balordi (Steve Buscemi e Peter Stormare) affinché rapiscano la moglie (Kristin Rudrüd) e lui possa chiedere un grosso riscatto al suocero danaroso. Tra inganni, colpi di scena e sparatorie, nulla va per il verso giusto e i due trasformano il rapimento in una carneficina, facendo fuori un poliziotto e due passanti che avevano casualmente assistito al fatto. La situazione precipita e la striscia di sangue si allunga. Ma sulle tracce dei killer si scatena il capo della polizia locale, Marge Gunderson (Frances McDormand), bulimica poliziotta incinta al primo caso di omicidio. Corrosiva e geniale commedia noir dei fratelli Coen sulla banalità del male. Il film valse il primo Oscar a Frances McDormand, fresca vincitrice di una seconda statuetta per la migliore interpretazione femminile. Fargo sarà proiettato lunedì 11 maggio alle ore 21 in lingua originale e sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa con Mario Tralongo. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).