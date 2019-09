"C'era una volta a… Hollywood", al Rouge et Noir l'anteprima (in lingua) del film di Tarantino

Ripartono le anteprime in lingua originale al Rouge et Noir, martedì 17 settembre alle 22:00 il nuovo film di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, C’era una volta a… Hollywood. Il giorno prima gli spettatori del Rouge et Noir potranno assistere alla proiezione del primo film del regista americano, Le Iene, che inaugurerà la nuova stagione del Supercineclub; l'appuntamento è lunedì 16 settembre alle 18:30 (doppiato in italiano) e alle 20:30 (in lingua originale).

La nuova pellicola di Tarantino proietta lo spettatore nella Los Angeles del 1969, anno di grandi rivoluzioni e stravolgimenti. La star televisiva Rick Dalton e lo stuntman Cliff Booth, sua controfigura da sempre, continuano a portare avanti le loro carriere in un settore che quasi non riconoscono più.

Con la direzione della fotografia di Robert Richardson, le scenografie di Barbara Ling e i costumi di Arianne Phillips, “C’era una volta a… Hollywood” è un chiaro omaggio agli ultimi momenti dell’età d’oro di Hollywood. In quello che è il suo nono film, Tarantino si avventura in un territorio per lui inedito, attribuendo grande importanza alla psicologia dei personaggi e affrontando la questione centrale dei sogni non realizzati che torna a insinuarsi nella mente di ognuno con l’avanzare dell’età.

Anteprima del 17 settembre: biglietti 7,50 euro / ridotto studenti 4,50 euro. Prevendita esclusivamente al botteghino del cinema, ogni giorno dalle 17:30.