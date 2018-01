Contro la retorica di una Palermo paradiso perduto, "Borobudur" al cinema Rouge et Noir

Martedì 16 gennaio alle 20.30 al Rouge et Noir, in occasione dell'atelier Espace Public / Espace Privé che l'Ecole Camondo di Parigi realizzerà in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo dal 15 al 21 gennaio 2018, il Sicilia Queer filmfest in collaborazione con l'Institut français Palermo presenta "Borobudur", di Arnold Pasquier.

Federico è uno studente di architettura dell’università di Palermo. Trascorre le sue giornate in giro nella zona nuova della città alla ricerca di edifici moderni da fotografare e disegnandone i dettagli. Durante il suo vagabondare incontra un ragazzo, Borobudur, che gli aprirà le porte di una nuova dimensione urbanistica della città. Sulla scia di questo magico incontro Federico abbandonerà il suo quotidiano per immergersi in una città in continua trasformazione e che lo avvierà a una personale metamorfosi.

Borobudur è una riflessione sullo spazio urbano e sulla percezione che ne hanno i suoi abitanti, è un viaggio supportato da uno sguardo originale rivolto verso una parte della città spesso poco considerata, un affresco che prova ad allontanarsi dalla retorica di una Palermo “paradiso perduto”. Biglietto 5 euro, ridotto con Queer Card 4 euro.