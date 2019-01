Bohemian Rhapsody, il film al Rouge et Noir: e al cinema si cantano i successi dei Queen

Martedì 22 e mercoledì 23 gennaio al Rouge et Noir Bohemian Rhapsody - The Sing Along: il pubblico potrà cantare le più celebri canzoni dei Queen mentre sul grande schermo scorrono le immagini del pluripremiato film di Bryan Singer con i sottotitoli dei brani di maggior successo della mitica band inglese. In entrambi i giorni tutti gli spettacoli in versione karaoke: 17:30-20:00-22:30. Biglietto unico 4 euro.