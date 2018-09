Blackkklansman, il film successo di Spike Lee in lingua originale per la prima al Rouge et Noir

Nell’epoca di Donald Trump alla Casa Bianca, nella preoccupante stagione europea in cui gruppi razzisti e xenofobi rialzano la cresta un po’ dappertutto, torna a farsi sentire, forte, la voce di Spike Lee, il più geniale regista afroamericano. Il suo ultimo film, Blackkklansman, premiato a Cannes con il Grand Prix, da giovedì 27 settembre al Rouge et Noir, riprende con veemenza, con rabbia ma anche con dissacrante umorismo, il tema purtroppo attuale del razzismo. Lo fa attraverso una storia vera e paradossale, quella di un detective di colore (interpretato da John David Washington, figlio di Denzel) che si infiltrò in una cellula del Ku Klux Klan (da qui il gioco di parole del titolo) riuscendo a sabotare i propositi stragisti degli incappucciati in bianco e, addirittura, a redimere alcuni di loro.

Spike Lee, autore di memorabili pellicole dedicate al tema dell’integrazione etnica, dell’intolleranza e della consequenziale violenza che si genera, quali “Fa’ la cosa giusta”, “Malcolm X”, e “Mo Better Blues”, ha sentito il bisogno di insistere ancora sulla questione dirimente del rapporto fra suprematisti bianchi e coloured people dopo la catena di nuove violenze scatenate dai gruppi neonazisti, il più clamoroso dei quali l’atto terroristico a Charlottesville di un’auto lanciata contro i partecipanti a una manifestazione antirazzista nel quale morì una donna. La forte motivazione politica non impedisce la totale autonomia artistica di Spike Lee, piena di spunti umoristici e con la presa emotiva di un thriller. Con “Blackkklansman”, a detta della critica, il regista è tornato alle sue vette espressive che gli hanno assegnato un posto di rilievo nel cinema internazionale.

Formidabile, come sempre, la colonna sonora che si avvale anche di un momento straordinario: un brano inedito di Prince che, secondo Spike Lee, “è stato un dono mandato dal cielo”. “Blackkklansman” sarà proiettato giovedì 27 settembre al Rouge et Noir di piazza Verdi 8, alle ore 20.30, in lingua originale con sottotitoli in italiano, per poi proseguire alle 22:40 e nella sua normale programmazione dei giorni successivi in versione doppiata in italiano. Il biglietto ha il costo delle prime: 7,50 euro, ma gli studenti potranno usufruire dello sconto a loro riservato di 4,50 euro. Prima della proiezione alle 20:10 interverranno, con Gian Mauro Costa, Lina Prosa drammaturga e tra i primi firmatari del manifesto antirazzista di la Repubblica - Palermo e Fulvio Vassallo Paleologo docente di Diritto di asilo e statuto costituzionale dello straniero all'Università di Palermo.