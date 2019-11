"Bianca", il capolavoro di Nanni Moretti di nuovo al cinema: il film al Rouge et Noir

“Ogni scarpa una camminata; ogni camminata, una diversa concezione del mondo”, asserisce Michele Apicella, alter-ego di Nanni Moretti, in Bianca (1984), lunedì 11 novembre al Supercineclub del Rouge et Noir.

La sua filosofia parodizza la celebre riflessione sulle gambe femminili fatta da “L’uomo che amava le donne” ma ne è solo la versione speculare, cupa e ossessiva. Michele è infatti un professore di matematica che insegna in un liceo sperimentale, vive da solo, è dilaniato da un bisogno maniacale di metter ordine nel suo mondo, e se possibile, nell’universo intero. Giudica gli altri secondo un severo codice che, partendo dall’analisi delle scarpe indossate, si spinge a censurare i comportamenti, le relazioni sentimentali.

Insofferente per ogni tipo di tradimento, segnato da un infantile vagheggiamento dell’armonia familiare, si ritrova impossibilitato ad intrecciare un rapporto per l’angoscia preventiva di essere lasciato. L’arrivo a scuola di una nuova insegnante, Bianca (Laura Morante), potrebbe essere per lui una possibilità per uscire dal vicolo cieco in cui si è volutamente cacciato. Nel frattempo, intorno a Michele, si verificano misteriosi delitti: una vicina di casa, assassinata con il suo amante; una coppia di amici che si erano lasciati per poi riprendersi ma in una formula “aperta” agli altri.

“Bianca” segna il passaggio nella produzione matura del cinema di Nanni Moretti, dopo i primi film girati sulle ali di un entusiasmo giovanile e dissacratore. È una commedia venata di giallo ma soprattutto intrisa di riflessioni, in bilico tra l’amaro e il comico, sul disagio e le nevrosi di una generazione. È l’avvio di una nuova commedia all’italiana. Michele Apicella, l’Antoine Doinel di Moretti, raggiunge qui i livelli pirotecnici del suo personaggio, con battute indimenticabili, diventate un cult. Una su tutte: “continuiamo così: facciamoci del male”.

Bianca sarà proiettato lunedì 11 novembre al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi alle 18.30 e alle 21.00. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).