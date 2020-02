"Beltracchi, l'arte della falsificazione": il film in tedesco proiettato al Cinema De Seta

Beltracchi - Die Kunst der Fälschung (Beltracchi - L’arte della falsificazione). Martedì 25 febbraio alle ore 17.30 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4 (ingresso libero).

La rassegna cinematografica "Vite nell'arte" continua con uno straordinario documentario che esplora in modo divertente e scioccante le dinamiche e le contraddizioni del mercato dell'arte. Regia: Arne Birkenstock con Wolfgang e Helene Beltracchi. Germania, 2014, 98 minuti, versione originale tedesca con sovratitoli italiani.

Per anni, il falsario d’arte più spettacolare della storia, Wolfgang Beltracchi, ha creato e venduto quadri nello stile di celebri pittori. Non copie di opere esistenti, ma nuovi lavori che Beltracchi e sua moglie hanno spacciato come opere disperse e ritrovate. Né esperti né galleristi si sono mai accorti dell’inganno. Fino al 2011, anno in cui Beltracchi viene scoperto e condannato a sei anni di prigione.

Uno straordinario documentario che esplora le dinamiche e le contraddizioni del mercato dell'arte, che la vicenda di Beltracchi rivela in modo divertente e scioccante. La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione a cura della saggista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia Serena Giordano.