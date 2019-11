Manifestazione family friendly, "Ballerina" è il film al Daedalum Sant'Aniano

Manifestazione Family Friendly, il 3 novembre alle ore 16. In scena "Ballerina". Regia di Eric Summer, Éric Warin. Un film con Elle Fanning, Dane DeHaan, Carly Rae Jepsen, Shoshana Sperling, Maddie Ziegler. Cast completo Titolo originale: Ballerina. Genere Animazione, Avventura - Francia, Canada, 2016, durata 89 minuti.

Félicie sogna di diventare ballerina, Victor si immagina grande inventore. Orfani in Bretagna, fuggono a Parigi per realizzare i loro desideri. Con le nuove del barone Haussmann e la costruzione della torre Eiffel, la Ville Lumière è in piena trasformazione. Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento, comprendono presto che per vivere dei propri sogni bisogna impegnarsi molto.