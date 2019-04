"Ay, Carmela!", la proiezione del film in spagnolo al Cervantes

Secondo appuntamento, mercoledì 24 aprile alle ore 18:00, con il cinema in lingua spagnola alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33).

La rassegna rende omaggio a Carlos Saura, uno dei registi spagnoli che ha ricevuto più riconoscimenti e premi a livello mondiale e che ha esplorato quasi tutti i campi e temi del cinema, dalla realtà sociale, al mondo dell'arte, alla musica e al ballo.Verranno proposte quattro sue produzioni, che mostrano un cinema pieno di lirismo e riflessioni su vita, amore, ossessioni e sogni.

Con tredici Premi Goya vinti nel 1991, “Ay, Carmela!” rappresenta il ritorno alla commedia per Carlos Saura, dopo film più impegnati. Protagonista Carmen Maura, una delle attrici predilette di Almodovar. Carmela è un'attrice che durante la guerra civile spagnola si esibisce in spettacoli per intrattenere le truppe repubblicane al fronte. Insieme a Paulino e a un muto, si trova per sbaglio a passare in territorio franchista, viene catturata e costretta a recitare sotto la regia di un luogotenente italiano fascista in una farsa con canzonette fasciste e avanspettacolo di regime davanti a ufficiali e ad un pubblico di condannati a morte. La proiezione è in lingua spagnola. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.