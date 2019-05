"Avengers: Endgame" in un film, proiezione in lingua originale al cinema Rouge et Noir

Avengers: Endgame, il film-evento, record ai botteghini nella prima settimana d'uscita, arriva al Rouge et Noir per una serata straordinaria: lunedì 6 maggio alle 20:30 proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico per tutti, 4 euro. Prevendita al botteghino del cinema dal 2 maggio, ogni giorno dalle 17:20.

Diretto da Anthony e Joe Russo e sceneggiato da Christopher Markus e Stephen McFeely, Avengers: Endgame racconta la resa dei conti tra gli Avengers e Thanos, il cattivo più potente e pericoloso dell'universo. La storia ha inizio da dove finisce Avengers: Infinity War: Thanos ha sradicato metà della popolazione umana e decimato la squadra degli Avengers, costretti a fare i conti con una devastazione senza precedenti. Ritrovando la vecchia determinazione, gli Avengers dovranno fare appello a tutte le loro forze e trovare un modo per sconfiggere Thanos per sempre, ponendo la parola fine allo scontro.