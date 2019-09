"Aquile randagie", la resistenza al fascismo nello scautismo italiano: il film al Rouge et Noir

Il Rouge et Noir di piazza Verdi 8 ospiterà a Palermo, 1 e 2 ottobre, una doppia proiezione speciale e in anteprima di Aquile randagie, il film del regista Gianni Aureli, prodotto da Finzioni Cinematrografiche e realizzato anche con il patrocinio dell’Agesci e dell’Ente Fondazione Baden, sulla storia della resistenza al fascismo nello scautismo italiano.

Le proiezioni, che avverranno martedì 1° ottobre alle 20.30 e mercoledì 2 ottobre alle 19.30, vedranno una grande partecipazione di scout grandi e piccoli di Palermo e della provincia. «Per essere fedeli bisogna essere ribelli»: la realtà attuale dello Scautismo cattolico italiano ha tra le sue radici più profonde e significative la resistenza operosa di un gruppo di scout di Milano, Monza e Pavia che, durante gli anni bui del regime fascista, consentì in clandestinità di far sopravvivere lo Scautismo dopo il decreto di scioglimento dell’associazione Asci firmato da Benito Mussolini il 9 aprile del 1928. Da quel momento le “Aquile randagie” continueranno a vivere l’esperienza e i valori dello Scautismo in un luogo fino a quel momento sconosciuto, la Val Codera, nell’alta Lombardia.

“Aquile randagie” parla della storia dello Scautismo in Italia, un’esperienza che oggi abbraccia più di 200 mila tra ragazzi e adulti educatori grazie anche alla resistenza operata durante il fascismo. (Il Comitato della Zona Conca d’Oro dell’AGESCI). I biglietti sono acquistabili in prevendita esclusiva presso il botteghino del cinema ogni giorno dalle 16.30: 7 euro / 5 euro ridotto under 30.