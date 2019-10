Antropocene, pagine e immagini tra un film e un libro: appuntamento al Rouge et Noir

Martedì 15 ottobre alle 20:30 Antropocene. L’epoca umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier al Rouge et Noir; la proiezione sarà preceduta dalla presentazione del libro Antropocene, agricoltura e paesaggio di Giuseppe Barbera. Il libro di Barbera - professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo - spiega come l’Antropocene possa essere affrontato, e gli effetti negativi attenuati, solo attraverso una visione di paesaggio, luogo dell’incontro tra la natura e la storia, spazio possibile di ordine e non di disordine.

La civiltà dell’uomo ha segnato il pianeta con l’affermarsi di un’era geologica, l’Antropocene, contraddistinta da globali conseguenze che, per il superamento di limiti ecologici (e le conseguenze sociali e culturali), non appaiono più sopportabili. L’umanità pare aver perso il controllo di molti processi naturali e, da comprimaria nella storia evolutiva della biosfera, ne è divenuta assoluta protagonista determinando, su di essa e su sé stessa, effetti dannosi perduranti e preoccupanti, fino al superamento di “limiti planetari” dai quali dipende il suo futuro. Biglietto euro 6 / ridotto universitari e over 65 euro 5