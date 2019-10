"Antojología de Carl Rigbi" e "Reinbou", al Cervantes i film sono in spagnolo

Prosegue all’Instituto Cervantes, martedì 15 ottobre dalle ore 17:00, l’appuntamento con il cinema iberoamericano, Presso la sede di via Argenteria Nuova 33, Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, verranno proiettati i film “Antojología de Carl Rigbi” e “Reinbou”.

Le proiezioni fanno parte della rassegna Scoprir. Mostra di Cinema iberoamericano, nata dalla sinergia dei tre Istituti Cervantes di Italia (Roma, Napoli e Palermo), con le Ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo e Uruguay. Tutti i film, che rappresentano un esempio della migliore produzione iberoamericana degli ultimi anni, sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

Martedì sarà possibile conoscere la recente produzione cinematografica del Nicaragua e della Repubblica Domenicana.

Alle ore 17:00 è in programma “Antojología de Carl Rigbi” di María José Álvarez y Eduardo Spiegeler. Un documentario (durata 62 minuti) sulla vita del nicaraguese Carl Rigby Moses, risultato di due anni di conversazioni, poesie, monologhi, spettacoli registrati in studio e in casa, che vuole recuperare la poetica di questo poeta, inventore di parole, suoni e concetti.

Alle ore 18:00 sarà la volta di “Reinbou” di David Maler e Andrés Curbelo. Produzione della Repubblica Domenicana (durata 95 minuti) che racconta la storia di Ángel, un ragazzo di 7 anni, alla ricerca della verità durante la guerra civile della Repubblica Domenicana nel 1965.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.