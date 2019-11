La vita di cinque donne deportate come Anne Frank, il film al cinema Rouge et Noir

Tre proiezioni speciali di #AnneFrank, vite parallele di Sabina Fedeli e Anna Migotto al Rouge et Noir, 11-12-13 novembre. L’attrice premio Oscar Helen Mirren ripercorre, attraverso le pagine del diario, la vita di Anne e ci conduce attraverso la storia di 5 donne che, da bambine e adolescenti, sono state deportate nei campi di concentramento ma sono sopravvissute alla Shoah.

Un evento cinematografico prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partecipazione con RAI Cinema, in collaborazione con Anne Frank Fonds di Basilea e il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. Una singola Anne Frank detta più commozione delle miriadi che soffrirono come lei, la cui immagine è rimasta nell’ombra (Primo Levi).

Le proiezioni

lunedì 11 novembre ore 16:30

martedì 12 novembre ore 18:30

mercoledì 13 novembre ore 16:30

Biglietto 10 euro e ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzioni NEXO.