"L'amore che fugge", il film capolavoro di Truffaut sul grande schermo del Rouge et Noir

Il film della vita. Certamente quella di Antoine Doinel, alter-ego cinematografico di Francois Truffaut, ma anche quella dello stesso grande regista della Nouvelle Vague, almeno per quel che riguarda la sua produzione più intimistica, legata alla trasposizione sullo schermo di sentimenti, situazioni, ossessioni, su cui si è fondata e sviluppata la sua esistenza.

L’amore fugge (L’Amour en fuite, 1978), lunedì 29 ottobre al Supercineclub del Rouge et Noir è il regalo che Truffaut fa al pubblico che ha seguito e amato la saga del personaggio Doinel da “I quattrocento colpi” in poi, letteralmente incarnato da Jean-Pierre Léaud, attore scelto da ragazzino e immortalato nella successione della sua crescita anagrafica e professionale. Quinto e conclusivo episodio, non è un bilancio definitivo sulla figura di Antoine (qui del resto ancora trentenne) ma è di sicuro la parola definitiva che Truffaut vuole dire sulla sua creatura. Un uomo incapace di crescere, volubile nei desideri ma pervicace nell’arrendersi agli umori e capricci del momento, segnato per sempre dall’irrisolto rapporto con la madre-seduttrice e con una difficile infanzia borderline alle spalle. Nonostante questo, un personaggio speciale, che “si distingue dalle persone mediocri”, come asserisce lo stesso Truffaut, “perché non si mette mai in situazioni mediocri”.

Ne L’amore fugge troviamo Antoine dopo la pubblicazione del suo libro di successo, “Insalate d’amore”, che racconta la sua turbolenta vita sentimentale. Sta divorziando dalla moglie Christine e ha una relazione con Sabine, commessa in un negozio di dischi, anche se non disdegna flirtare con una vecchia fiamma. Il film è risultato di un lungo e scrupoloso lavoro di montaggio al contrario della immediatezza e della voluta improvvisazione delle precedenti pellicole che insistevano sulla naïveté delle immagini, su un’idea del cinema “fresca” e anticonformista. È anche un film antologico perché ci fa rivedere sequenze dei precedenti capitoli di Doinel nonché spezzoni di altri lavori di Truffaut. Un’operazione di memoria ma anche di confronto impietoso col presente, quando i ricordi di Antoine si rivelano falsificati dal suo bisogno di raccontarsi una diversa verità e di mistificare con sé stesso la sua reale personalità.

