Sedie da regista e cuffie wireless per "Amici miei", il film di Monicelli a piazzetta Bagnasco

Tra le pellicole italiane entrate nella storia del cinema, diretto nel 1975 magistralmente da Mario Monicelli, è “Amici Miei” il prossimo film che proporrà, alle 22 di giovedì 1 agosto, l’Arena Bagnasco, progetto sostenuto da Cappadonia Gelati e Antiruggine Pub, due delle realtà dell’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta rendendo questo spazio fruibile attraverso momenti condivisi da tutti.

Una commedia di costume ricca di grinta, ritmo e comicità, che racconta la storia di 5 amici fiorentini, vitelloni cinquantenni, che coltivano l'antico gusto toscano delle burle, estrose ma anche abbastanza crudeli. Insieme trascorrono le giornate giocando e non prendendo nulla sul serio, primi tra tutti se stessi. Un’amicizia che rende serrato il ritmo, trasmettendo un’alchimia resa possibile dal calibro degli attori: Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone Moschin, Duilio Del Prete, Adolfo Celi e Bernard Bliet. Non a caso il film ha 3 Nastri d'Argento e 2 David di Donatello, incassando in Italia 69,4mila euro.

Forse non tutti sanno che il progetto del film apparteneva a Pietro Germi. Che, però, non riuscì a realizzarlo per la malattia che poi lo condusse alla morte. In omaggio alla sua grandezza, nei titoli di testa si legge "un film di Pietro Germi", alla cui frase segue successivamente "regia di Mario Monicelli".

Un film che non farà rimpiangere la prima scelta degli organizzatori dell’Arena, ossia “Il Grande Lebowski”, la cui proiezione non si rende possibile a causa della mancata autorizzazione in pubblico e in luoghi aperti da parte di MPLC, l’ente che rilascia a livello internazionale l'autorizzazione per la tutela del Diritto d'Autore. La serata di giovedì prossimo in Arena Bagnasco sarà comunque tutta da godersi per combattere il caldo estivo in uno spazio “rinfrescato” dall’allegria e dalla convivialità.

La visione sarà, inoltre, resa ancora più speciale dal potere stare comodamente seduti in sedie rigorosamente da regista, indossando cuffie wireless che non disturberanno residenti e passanti e, viceversa, non distoglieranno dall’ascolto. Per assistere alla proiezione, sarà richiesto un contributo di € 5,00 per l’uso della cuffia, della sedia e per la SIAE. Necessario, inoltre, lasciare un documento d’identità a garanzia della cuffia wireless.