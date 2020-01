"L'amica geniale, storia del nuovo cognome": al Rouge et Noir la nuova stagione

Arrivano al Rouge et Noir in anteprima come evento speciale solo il 27, 28 e 29 gennaio i primi due episodi della nuova stagione de L’amica geniale. Storia del nuovo cognome, la serie di Saverio Costanzo, tratta dal best seller di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, prossimamente in onda su Rai1. Un appuntamento unico per far vivere ai fan in anteprima sul grande schermo e condividere con tutti gli altri appassionati i nuovi episodi della saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo.

lunedì 27 gennaio ore 16:00

martedì 28 gennaio ore 20:30

mercoledì 29 gennaio ore 17:30

Biglietto 10 euro e ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzioni Nexo.