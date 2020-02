Fellini torna al cinema, 8 e mezzo nella sua versione restaurata è al Rouge et Noir

Nuovo appuntamento al Rouge et Noir con la rassegna Fellini 100 e mezzo, mercoledì 26 febbraio alle 20:30 è in programma la versione restaurata di 8 1/2. Biglietto unico 5 euro.

Una complessa autoanalisi del profondo, un discorso ironico e disperato sulla crisi dell'artista e sull'Italia del boom, che riesce ad assumere la suggestiva spettacolarità di un racconto apparentemente fantastico. Un film che ha raccolto premi in tutto il mondo (tra cui l'Oscar per i miglior film straniero e quello per i costumi di Piero Gherardi), fra i più celebri del regista e nell'intera storia del cinema. La sceneggiatura è scritto con Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi. Scene indimenticabili: il sogno iniziale di volo, la Saraghina, "Asa nisi masa", e ovviamente la passerella finale.