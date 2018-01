"50 Primavere", il cinema d'autore in un film: la proiezione all'Uci Cinemas Palermo

Lunedì 29 gennaio all'Uci Cinemas Palermo torna Essai, rassegna di cinema d’autore. Protagonista di questa settimana "50 Primavere", la commedia di Blandine Lenoir distribuita da Bim Distribuzione. Il film vede Agnes Jaoui nei panni di Aurore, una donna insoddisfatta sulla cinquantina che decide di mettersi in discussione e stravolgere la sua vita per trovare l’amore.

Aurore è una donna sulla cinquantina che fa la cameriera ed è separata dal marito da cui ha avuto due figlie di cui una è incinta. Nel momento in cui perde il lavoro apprende anche di stare per diventare nonna. Questi due eventi la mandano in crisi: vede troppi anni dietro di sé. Casualmente però incontra un amore di gioventù e pensa di poter ricominciare. Non è però così semplice.