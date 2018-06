"47 morto che parla", la proiezione del film sul grande schermo del cinema Lux

Lunedì 4 giugno alle ore 21 al Cineteatro Lux va in scena la commedia brillante "47 morto che parla" di Ettore Petrolini, adattamento di Sergio Nuzzo. Il secondo appuntamento del Festival città di Palermo "Sipario e cultura".

Antonio Peletti è un tirchio e antipatico marito che scompare da casa per due anni. Al suo ritorno, la moglie decide di vendicarsi: facendosi aiutare da una compagnia d’artisti, farà credere al marito d’essere morto e finito in Paradiso. Tra inganni ed equivoci, un susseguirsi di risate danno vita a uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Lo spettacolo, che trae origine dal testo originale di Ettore Petrolini, rende omaggio al film del 1950 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia con Totò, citando alcune delle battute più famose senza distaccarsi dalla trama originale. Ingresso ridotto in prevendita: 4 euro ridotto, 6 euro intero.