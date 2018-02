"4 Konige", film tedesco con sottotitoli in italiano: la proiezione al Goethe Institut

Martedì 27 febbraio alle ore 18.30, al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà proiettato "4 Konige" nella sua versione originale con sottotitoli in italiano.

Natale, festa della pace, festa della famiglia. Ma non per i quattro giovani protagonisti, Lara, Alexandra, Timo e Fedja, e non per il dott. Wolf, che nella clinica psichiatrica giovanile si occupa di loro. Ad ogni faticosa seduta di terapia, diventa chiaro quanto le ragioni dei conflitti che i quattro ragazzi affrontano, vadano ricercate proprio in famiglia. La festa di Natale nel reparto sarà piena di sorprese. Regia: Theresa von Eltz. Sceneggiatura: Esther Bernstorff. Fotografia: Kristian Leschner. Musica: André Feldhaus, Marcel Noll. Interpreti: Paula Beer, Jella Haase, Jannis Niewöhner, Moritz Leu, Clemens Schick. Produzione: Florian Schmidt-Prange, Benjamin Seikel. Per le scuole interessate sono previste proiezioni di mattina, in giorni e orari da concordare.