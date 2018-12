"24 Wochen", il film in tedesco con sottotitoli in italiano al Goethe Institut

Martedì 4 dicembre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili, 4 (ingresso libero), proiezione del film 24 Wochen (24 settimane), in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il dramma di una coppia di fronte alla difficile decisione se mettere al mondo o meno un bambino malato. La regista Anne Zohra Berrached racconta in maniera impressionante e commovente quanto sia impossibile giudicare come giusto o sbagliato il difficile processo che la coppia si trova ad affrontare davanti ad una scelta così importante. L’approccio quasi documentaristico della narrazione, reso possibile anche grazie al coinvolgimento di veri medici e infermieri, contribuisce a conferire veridicità e autenticità al film, rendendo lo spettatore partecipe del dramma della coppia.