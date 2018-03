"10.000 km" in un film, il cinema spagnolo è di casa all'Instituto Cervantes

Torna l’appuntamento con il cinema in lingua spagnola il 28 marzo alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes. Contemporáneos, è il titolo e il tema del nuovo ciclo di appuntamenti del mercoledì focalizzati sulla più recente produzione cinematografica spagnola che sarà inaugurato con la pellicola 10.000 Km.

Definire il cinema spagnolo oggi richiede di concentrarsi sulla pluralità dei suoi contenuti, la diversità dei suoi formati e le sue forme di produzione come un marchio di identità internazionale. Questo ciclo di appuntamenti offrirà, dunque, un esempio di produzione contemporanea attraverso quattro titoli che rappresentano i diversi aspetti del genere e le diverse preoccupazioni tematiche del cinema spagnolo.

Diretto da Carlos Marques-Marcet, 10.000 Km è stato acclamato da pubblico e critica, vincendo un Goya alla Migliore Regia nel 2015. Il film racconta la storia di Álex e Sergio, una coppia che deve affrontare una sfida nella propria relazione: ad Álex viene offerta una borsa di ricerca artistica a Los Angeles per un anno. Il viaggio in un altro continente finisce per diventare un percorso tortuoso per la coppia, reso complicato da diverse ore di differenza, conversazioni via Skype e cattiva connessione Wi-Fi. Riuscirà l’amore a superare i 10.000 chilometri che separano i protagonisti? Ingresso libero fino ad esaurimento posti.