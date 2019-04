"I villani", il documentario di Daniele De Michele in anteprima al Rouge et Noir

In anteprima al Rouge et Noir lunedì 29 aprile dalle 20:00 il documentario I villani di Daniele de Michele, soggetto e sceneggiatura di Daniele de Michele e Andrea Segre.

Il regista sarà presente in sala; con lui anche uno dei personaggi del documentario, Salvatore Fundarò – contadino e cantastorie di Alcamo – che suonerà e racconterà storie di resistenza, di tradizioni e di attività produttive nelle campagne siciliane. La cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti provano a salvarla. Il film segue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro. Il passare delle ore scandisce la presentazione di ogni personaggio. Li si vede inizialmente nei loro spazi, nelle loro mansioni, per poi addentrarsi nelle loro difficoltà quotidiane.

Al calar del sole emerge la soluzione, attraverso la loro etica, il loro sapere, la comunità che creano, l’eredità che lasciano. Sono stati scelti quattro personaggi che potessero rappresentare la cucina italiana, rispettando le varie caratteristiche che la compongono: Nord e Sud, uomini e donne, giovani e anziani. Quattro “villani” che parlano di agricoltura, pesca, allevamento, formaggi e cucina familiare. Quattro personaggi che nel loro fare quotidiano rappresentano la sintesi delle infinite resistenze e reticenze ad adottare un modello gastronomico e culturale uguale in tutto il mondo. Quattro personaggi con le loro famiglie per poter verificare se la cucina italiana sia ancora un patrimonio vivo, se il passaggio di informazioni tra generazioni esiste ancora, se la cucina italiana così come l’abbiamo ereditata si salverà o scomparirà. Spettacolo lunedì 29 aprile dalle 20:00 e biglietto unico 6 euro