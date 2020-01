Il mese del documentario al cinema, al Rouge et Noir la proiezione di "Una primavera"

Mercoledì 15 gennaio alle 19:00 a Palermo al Rouge et Noir terzo appuntamento con Il Mese del Documentario, in programma Una Primavera di Valentina Primavera.

Dopo quarant’anni di matrimonio, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza domestica, Fiorella decide di lasciare il marito e la sua casa. La figlia Valentina prende la telecamera e decide di seguire i primi passi della madre in un futuro sconosciuto, un processo tanto doloroso quanto purificante che racconta la storia di una struttura familiare disfunzionale chiedendosi in quale sistema è stata in grado di affermarsi. Come è possibile l’autodeterminazione di una donna e di una madre, dove l’ideale maschile di Mussolini è ancora apertamente difeso? Inizia un viaggio complesso, che porta entrambe a confrontarsi con le strutture patriarcali, rivelandone gli effetti devastanti che hanno avuto sulla famiglia e sulla società in generale. Un’opera prima straordinariamente toccante e mai scontata, che ci imprigiona tra le mura di una storia dolorosa ma importante, da cui traspare costantemente l’amore della regista per la madre e il bruciante desiderio di vederla libera.