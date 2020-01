The Cave, il documentario candidato all'Oscar sul grande schermo al Rouge et Noir

Ultimo appuntamento con Il Mese del documentario al Rouge et Noir, mercoledì 22 gennaio alle 19:00 verrà proposto uno dei 5 documentari candidati ai prossimi Premi Oscar, The Cave di Feras Fayyad.

Il regista torna nel suo paese natale, la Siria, per seguire una squadra di dottoresse che curano instancabilmente le vittime in un ospedale sotterraneo mentre combattono il sessismo sistemico. Il documentario porta lo spettatore in un paesaggio sotterraneo simile al mondo post-apocalittico di Interceptor (1979), una rete di tunnel segreti sotto Ghouta, nei pressi di Damasco.

Girato nell’arco degli ultimi due anni in condizioni difficilissime, The Cave offre un punto di vista straordinariamente potente sulle vicende drammatiche della Siria che sono alla base anche dei fenomeni migratori contemporanei. Il film è stato presentato al Toronto Film Festival dove ha vinto il Premio del pubblico, al British Film Institute London Film Festival, all’International Documentary Film Festival Amsterdam, di recente al Festival dei Popoli ed è in corsa per gli Oscar 2020. Appuntamento mercoledì 22 gennaio ore 19:00. Biglietto 5 euro/4 euro ridotto universitari, studenti CSC, over 65 e soci doc/it