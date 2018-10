"Il senso della bellezza, arte e scienza al Cern": il documentario al cinema Rouge et Noir

Giovedì 11 ottobre alle 20:30 proiezione speciale al Rouge et Noir, in programma "Il senso della bellezza. Arte e scienza al Cern". Il regista Valerio Jalongo sarà presente in sala.

Arte e ricerca scientifica infatti si rincorrono e dialogano nel documentario di Jalongo, che parte dagli ambienti e dagli studiosi del Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare di Ginevra per aprire ai linguaggi che artisti di tutto il mondo esplorano per dare una forma al metafisico. All'interno del Cern, il più prestigioso e grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, è in corso un esperimento senza precedenti che vede scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli essere umani, ovvero l'acceleratore di particelle Lhc (Large Hadron Collider), per scoprire i misteri dell'universo. Creando un parallelo tra arte e scienza, scienziati del Cern da una parte e artisti contemporanei dall'altra ci guidano nella loro ricerca della verità, tutti in ascolto di un elusivo sesto o settimo senso: la bellezza. Biglietto unico 5 euro.