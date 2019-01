"Sarajevo rewind", il documentario di Eric Gobetti in una proiezione a Cinisi

L'associazione Officina Rigenerazione e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, presentano giovedì 24 Gennaio alle ore 21:00, il documentario "Sarajevo Rewind" di Eric Gobetti, presso il bene confiscato Ex Casa Badalamenti, Corso Umberto I, 183, Cinisi (PA). Sarà presente lo storico e autore del documentario Eric Gobetti.

Un'occasione per ricordare la tragedia della Grande Guerra, a cento anni dalla fine e riflettere sulle sorti e prospettive dell'Europa contemporanea. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo due colpi di pistola mettono fine alla Belle Époque e danno origine al “Secolo breve”, il secolo delle guerre mondiali, dei conflitti di massa, dei regimi totalitari, delle grandi ideologie, delle grandi tragedie. Gavrilo Princip e Franz Ferdinand. Due uomini, due viaggi verso la fine, e l’inizio. A Sarajevo si compiono i loro destini. Oggi, 100 anni dopo, cosa rimane di quel mondo, cosa rimane della memoria di questi due protagonisti della storia del Novecento?

Eric Gobetti (Torino 1973) è uno storico free-lance. Da anni tiene lezioni e conferenze sulla storia jugoslava, da Gavrilo Princip ai giorni nostri. Ha pubblicato diversi libri tra i quali: Dittatore per caso. Un piccolo duce protetto dall’Italia fascista (L’ancora del Mediterraneo 2001), sul movimento croato Ustascia negli anni Trenta; L’occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia 1941-1943 (Carocci 2007); Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (Laterza 2013). Nel frattempo esplora i Balcani e organizza viaggi di turismo storico nei paesi della ex Jugoslavia. Molte delle sue avventure le ha raccontate nel diario-reportage Nema problema! Jugoslavie, 10 anni di viaggi (Miraggi 2011). Recentemente si è dato al cinema, collaborando con RaiStoria e realizzando diversi prodotti video tra cui Bruce Lee Tvoj Mostar e Around Mostar, The Bridge and Bruce Lee. Nel 2016 è uscito il suo primo documentario storico: Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro. Perché la qualità prima del clown - come veniva e viene chiamato - è il dir la verità.