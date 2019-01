"Prospettiva Ballarò" e il quartiere in un documentario, la proiezione all'ex cinema Edison

Venerdì 25 gennaio alle ore 20:30, presso l'ex cinema Edison, piazza Colajanni 28 (Ballarò), avrà luogo la proiezione a ingresso gratuito di “Prospettiva Ballarò” il film documentario di Salvo Cuccia e Antonio Bellia, girato a luglio 2018 durante la settimana di realizzazione di “Cartoline da Ballarò”, il progetto di riqualificazione urbana nato da un’idea di Igor Scalisi Palminteri e Andrea Buglisi e prodotto da Elenk’art che ha visto coinvolti cinque artisti della scena pittorica palermitana: Alessandro Bazan, Andrea Buglisi, Angelo Crazyone, Fulvio Di Piazza e Igor Scalisi Palminterii, che hanno affrontato altrettanti grandi muri dislocati nel quartiere storico di Ballarò/Albergheria.

Le opere monumentali degli artisti sono state pensate e progettate per dialogare, ciascuno a suo modo, con il tessuto urbano e la comunità residente del quartiere. L'evento, organizzato da Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo ed SOS Ballarò, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Saranno presenti gli artisti e gli autori.

Sinossi del film documentario “Prospettiva Ballarò”

Mercato di Ballarò, un quartiere che porta ancora i segni della seconda guerra mondiale, nel pieno del centro storico di Palermo.

5 artisti, tra la diffidenza e la curiosità degli abitanti, scelgono 5 pareti di palazzi fatiscenti per realizzare i loro murales.

Il film racconta la realizzazione delle opere, raccogliendo spunti di riflessione degli autori e narrando l’impatto emotivo, emozionale e sociale che le opere hanno sugli abitanti dei luoghi in cui sono concepite e installate.

Scritto da: Antonio Bellia e Salvo Cuccia

Regia: Salvo Cuccia

fotografia: Salvo La Barbera

Con: Alessandro Bazan, Andrea Buglisi, Angelo Crazyone, Fulvio di Piazza, Igor Scalisi Palminteri

Montaggio: Salvo Cuccia

Musiche: Angelo Sicurella, Francesco Cusa, Gianni Lenoci, Marco Cappelli, Carmello Graceffa, Paolo Sorge

Produttore esecutivo: Antonio Bellia

Produzione: Demetra produzioni

Con il contributo di Elenk’art

Anno di produzione 2019

I 5 murales "Cartoline da Ballarò"

“Viva Santa Rosalia” di Igor Scalisi Palminteri (via dei Benedettini nei pressi di San Giovanni degli Eremiti); "Fides” di Andrea Buglisi (via Luigi Villanueva - angolo via Giovanni Di Cristina); “Faces are places” di Alessandro Bazan (Corso Tukory, direzione università); “Turbo Ballarò” di Fulvio Di Piazza (via Porta Sant’Agata) e “Franco Franchi” di CRAZYoNE, vicolo Gallo.