Fuori concorso al Torino Film Festival, "Pagine nascoste" al cinema Rouge et Noir

Lunedì 29 gennaio alle 19 secondo appuntamento al Rouge et Noir con Il Mese del Documentario, in programma Pagine Nascoste di Sabrina Varani, tratto dal romanzo “Sangue giusto” di Francesca Melandri. Il documentario è stato presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival 2017.

A Palermo proiezione speciale alla presenza della regista e della scrittrice protagonista del film Francesca Melandri che dialogheranno con la Professoressa Giulia de Spuches dell'Università di Palermo. Brani tratti dal romanzo “Sangue giusto”, edito da Rizzoli, letti dall’attrice Valentina Carnelutti. Biglietto unico 5 euro. l film è stato presentato in anteprima in occasione della settimana della Memoria.

Per scrivere il suo ultimo libro "Sangue giusto", la scrittrice italiana Francesca Melandri affronta per la prima volta l’eredità del padre, aderente al fascismo durante il ventennio. Un passato che le era sconosciuto e che, attraverso ricerche in Italia e in Etiopia, la figlia indaga e rielabora per il suo nuovo romanzo, confrontandosi infine con le rimozioni della memoria di un paese e del suo passato coloniale.