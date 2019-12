Il mese del documentario parla cinese, al Rouge et Noir arriva "One child nation"

Mercoledì 11 dicembre 2019 alle 19:00 a Palermo al Rouge et Noir secondo appuntamento con Il Mese del Documentario, in programma One Child Nation di Jialing Zhang e Nanfu Wang.

Nanfu Wang è nata in Cina nel 1985, nel pieno della "politica del figlio unico": e quale tragedia, per la sua famiglia, scoprire che il primogenito sarebbe stata una femmina. Dopo Hooligan Sparrow, la protagonista e regista del documentario torna a sfidare il governo cinese per smascherare i segreti della politica che ha condannato milioni di voci. In conversazione sia con le vittime che con i carnefici, una riflessione sulle terrificanti conseguenze della propaganda mass-mediatica, che rompe il silenzio su un capitolo agghiacciante della storia dell’umanità.

Proiezione mercoledì 11 dicembre alle 19:00. Biglietto Intero: 5 €. Biglietto Ridotto: 4 € (studenti CSC e universitari, over 65 e soci doc/it)