Mese del documentario, al cinema Rouge et Noir la proiezione di "Non è sogno"

Giunto alla sua VI edizione, Il Mese del Documentario è una delle manifestazioni più rappresentative dedicate alla diffusione del cinema del reale nel nostro paese. Un “festival diffuso” che propone il meglio della produzione documentaristica italiana e internazionale a Roma e in un network territoriale che coinvolge importanti città italiane dal nord al sud del paese tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Pordenone.

A Palermo l'approdo è rappresentato dal Rouge et Noir. Si parte mercoledì 4 alle 19:00 dicembre con Non è sogno di Giovanni Cioni, il regista sarà presente in sala. Un film nato da un laboratorio nel carcere di Perugia e dalle prove dei dialoghi tra Totò e Ninetto Davoli in "Che cosa sono le nuvole" di Pier Paolo Pasolini e frammenti di "La Vida es Sueño" di Calderón de la Barca. Le stesse prove diventano il punto di partenza per storie di sogni, messaggi, canzoni, riflessioni sulla condizione umana. È la vita messa in scena. Una vita a cui non sappiamo più se apparteniamo, verso cui sogniamo di tornare, ma che a volte tendiamo a rifuggire.

Appuntamento mercoledì 4 dicembre ore 19:00, partecipa alla serata il regista Giovanni Cioni. Biglietto Intero: 5 €. Biglietto Ridotto: 4 € (studenti CSC, over 65 e soci doc/it).