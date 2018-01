"La Convocazione" al Rouge et Noir, al cinema arriva il mese del documentario

Anche quest'anno al Cinema Rouge et Noir arriva Il Mese del Documentario, una delle manifestazioni più rappresentative dedicate alla diffusione del cinema del reale nel nostro Paese, un ‘festival diffuso’ che propone il meglio della produzione documentaristica italiana ed internazionale.

Primo appuntamento con "La Convocazione" di Enrico Maisto, lunedì 22 gennaio alle ore 19: proiezione speciale alla presenza del regista Enrico Maisto che dialogherà con Paola Maggio, docente di diritto processuale penale all'Università di Palermo. La sceneggiatura è di Enrico Maisto e Valentina Cicogna, fotografia di Jacopo Loiodice, montaggio di Veronica Scotti, Valentina Cicogna, produzione di Riccardo Annoni per Start, Rai Cinema, distribuzione di Arch Film in collaborazione con Slingshot Films Italia, 2017, 56 minuti, v.o. in italiano.