"Dentro Caravaggio", il documentario tra arte e cinema al Rouge et Noir

Dal 27 al 29 maggio al Rouge et Noir torna la grande arte al Rouge et Noir con il documentario Dentro Caravaggio. A cinque secoli dalla morte, con l’infinito numero di libri e mostre a lui dedicati, i film, i fumetti, gli articoli di giornale, gli approfondimenti, cosa continua a raccontarci la figura di Caravaggio? Come mai questo personaggio riesce sempre, in maniera così densa e composita, a scuotere chi osserva le sue opere e chi legge della sua vita?

Il viaggio condotto da Sandro Lombardi attraverserà i diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Sulle tracce di Caravaggio e dei suoi viaggi, incontreremo così testimoni e protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, appassionati e cultori, per indagare la fede e la luce, il realismo, la fuga e, ancor più, l’immensa contemporaneità di questo artista. A coronamento del percorso, anche un’incursione nella mostra milanese L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri, allestita alle Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, per raccontare l’influenza di Caravaggio sull’arte del Seicento.

“Dentro Caravaggio” è diretto da Francesco Fei, già regista di “Segantini. Ritorno alla natura”, che firma il soggetto assieme a Piero Maranghi, già produttore di “Leonardo da Vinci. Il genio a Milano” e Jacopo Ghilardotti. La Grande Arte al Cinema è un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital.

Lunedì 27 maggio 16:00

Martedì 28 maggio 16:00

Mercoledì 29 maggio 16:00

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzionati (che presenteranno tessera al botteghino) Fai, Feltrinelli, Ibs, Esselunga fidaty eventi speciali, Ticketrestaurant, British concil e per chi presenterà coupon rilasciati da enti convenzionati che aderiscono all’iniziativa de “La grande arte al cinema”.