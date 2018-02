Barbiana '65, l'unico documentario con Don Milani in anteprima al cinema Rouge et Noir

Il Rouge et Noir in collaborazione con le Paoline di Palermo, in occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale indetta dall'ONU il 20 febbraio, propone in anteprima l’unico documento esistente, inedito e restaurato, con Don Milani in scena: Barbiana '65.

Due proiezioni martedì 20 febbraio, alle 17:40 e alle 19:00. Istituto Luce Cinecittà riporta nelle sale nazionali con un evento speciale un documentario molto apprezzato dalla critica all’ultimo Festival di Venezia: Barbiana ’65 – La lezione di Don Milani, di Alessandro G.A. D’Alessandro, prodotto dalla Felix Film. Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, che a 50 anni dalla scomparsa rivive nitidamente in filmati rimasti inediti per mezzo secolo, nei quali è don Lorenzo a raccontarsi, a spiegare, a rivelare il suo mondo e le sue idee. A mostrarsi come un raro esempio, ancora vivo, di giustizia sociale, di abbattimento delle barriere di censo, classe, religione, etnia, e della ricerca di un benessere diffuso, attraverso l’impegno e la partecipazione di tutti.

Il film su don Lorenzo Milani, i suoi ragazzi e la Scuola di Barbiana, divenuta nel tempo un luogo simbolo e irripetibile di riflessione politica e sociale, nasce dal recupero del materiale girato dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. D’Alessandro era stato l’unico negli anni a ricevere da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la sua scuola. È l’unico documento esistente con don Milani in scena. È lo stesso don Lorenzo che narra, che parla, che spiega. È prevista una breve introduzione al film sul tema della giustizia sociale. Proiezioni alle 17:40 e alle 19:00. Biglietto unico ridotto di 5 euro.