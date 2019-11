"Il bambino è il maestro, il metodo Montessori": il documentario al Rouge et Noir

Domenica 24 novembre di mattina al Rouge et Noir incontro e proiezione del documentario di Alexandre Mourot Il bambino è il maestro - Il metodo Montessori.

Dalle 9:30 il via all'incontro cui seguirà la proiezione. Al termine sono previsti interventi e un dibattito con il pubblico presente in sala. L'appuntamento è organizzato e promosso da la scuola dell'infanzia a metodo Montessori "La Casetta nell'Orto" e dalla Fondazione Montessori Italia in collaborazione con il Rouge et Noir.

Il film racconta il metodo Montessori: un approccio educativo che intende celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino valorizzando lo spirito umano dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo. Il regista ha portato la macchina da presa nella più antica scuola montessoriana di Francia con bambini dai 3 ai 6 anni e ha incontrato piccoli felici, liberi di muoversi, capaci di lavorare da soli o in gruppo. L’insegnante rimane una presenza discreta. I bambini hanno guidato il regista attraverso un intero anno scolastico, mostrandogli la magia della loro autonomia e autostima. Biglietto 7 euro intero e 5 euro ridotto.