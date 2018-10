Dal sogno alla realtà, il successo dei Maneskin in un film nella multisala dell'Uci Cinema

Il 24 ottobre alle 20:30 nella multisala palermitana del Circuito UCI Cinemas arriva la diretta di This Is Måneskin, la performance live della giovanissima band lanciata da X-Factor, accompagnata dal docu-film distribuito da Vision Distribution.

This is Måneskin segue i componenti della band nelle fasi più delicate del lavoro creativo. Voglia di musica e difficoltà del mestiere, ma non solo: il film è il racconto di un sogno che diventa realtà. La storia di quattro ragazzi passati dall’esibirsi nei locali di provincia a trionfare sul palco di uno dei talent più seguiti della televisione italiana. La proiezione celebrerà il lancio del loro album: il primo vero progetto discografico della band di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas e coinciderà anche con il ritorno a X-Factor, nella puntata del 25 ottobre, durante la quale suoneranno il primo singolo Torna a casa. Il costo del biglietto è di 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto.