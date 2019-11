"Spes contra spem, liberi dentro": il docu-film di Ambrogio Crespi all'Università

Venerdì 15 novembre, alle ore 9:30, Nessuno tocchi Caino presenta all’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche (Aula Borsellino), il docu-film Spes contra spem - Liberi dentro di Ambrogio Crespi.

Ai saluti di accoglienza di Alessandro Bellavista, Direttore del Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo, e alla proiezione del docufilm, seguirà una tavola rotonda dal titolo “L'ergastolo ostativo alla luce della nuova interpretazione della giurisprudenza”, organizzata dal Prof. Antonello Miranda e presieduta da Giovanni Fiandaca, Emerito dell’Università di Palermo.

Interverranno per Nessuno tocchi Caino e il Partito Radicale Rita Bernardini, Donatella Corleo, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, i quali illustreranno gli obiettivi della campagna per il superamento dell’ergastolo “ostativo”, dopo le straordinarie sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale che hanno messo in discussione il “fine pena mai” vigente nel nostro Paese. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Prof. Francesco Parisi, dell’Avv. Fabio Ferrara, Presidente della Camera Penale di Palermo, di Santi Consolo, Già presidente del D.A.P., di Gigi Omar Modica, Magistrato.

Il titolo del Docu-film è tratto dal motto “Spes contra spem” contenuto nel passaggio della Lettera di San Paolo ai Romani sull’incrollabile fede di Abramo che “ebbe fede sperando contro ogni speranza”. È il frutto del dialogo e della riflessione comune di detenuti e operatori penitenziari della Casa di Reclusione di Opera. Il docu-film si compone di immagini e interviste con detenuti condannati all’ergastolo, il direttore del carcere e agenti di polizia penitenziaria e l’ex capo del DAP Santi Consolo.

Dal documento emerge con chiarezza non solo un cambiamento interiore dei detenuti - nel loro modo di pensare, di sentire e di agire - ma anche la rottura esplicita con logiche e comportamenti del passato e una maggiore fiducia nelle istituzioni. Dalle testimonianze emerge anche che l’istituzione-carcere può rendere possibile il cambiamento e la ri-conversione di persone detenute in persone autenticamente libere. Il Docu-film, già presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, è prodotto da Nessuno tocchi Caino e Indexway.