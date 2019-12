Ugly Dolls, pupazzi alla riscossa: cartone animato e zucchero filato al cinema Lux

Domenica 15 Dicembre ore 10.45 al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, il cartone animato per la famiglia "Ugly Dolls - Pupazzi alla riscossa". Zucchero filato in omaggio per i bambini. Ingresso speciale: € 4.00

Uglyville è un luogo allegro e colorato, nel quale la stravaganza è ben vista e la bellezza che conta non è quella esteriore. Moxy è una colonna portante di questa comunità di pupazzi, sempre gioiosa e accogliente verso i nuovi arrivati. Ma è anche più curiosa degli altri: si domanda cosa ci sia dietro il tunnel da cui tutti provengono e sogna il Grande Giorno in cui verrà mandata nel mondo reale e avrà finalmente un bambino da amare e da cui essere amata. Questa curiosità spingerà Moxy e un manipolo di amici nella città di Perfezione, dove il perfido Lou addestra le bambole a mantenersi esteticamente impeccabili e condanna ogni essere difettoso all'oblio eterno.