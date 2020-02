"Tappo, cucciolo in un mare di guai": al cinema Lux il cartone animato per bambini

Domenica 23 febbraio ore 10.45 al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, il cartone animato per la famiglia "Tappo - cucciolo in un mare di guai".

Tappo - Cucciolo in un mare di guai, è un film d'animazione con protagonista un cagnolino un po' viziato, avvezzo a ogni tipo di lusso grazie alla sua benestante padrona. Quando la donna muore, Tappo si ritrova improvvisamente senza un tetto. Gli eredi della signora lo cacciano via dalla dimora e il cagnolino sarà costretto ad affrontare un'ardua impresa: imparare a vivere nel mondo reale, proprio lui che fino a quel momento aveva condotto una vita all'insegna di ogni agio.

Solo nella grande città, Tappo vivrà mille avventure fino a quando non incontra Zoe, una giovane aspirante cantate. Imbattutasi nel cucciolo, la ragazza si prenderà cura di lui e Tappo troverà finalmente una nuova casa, il seminterrato di Zoe, così diverso dalla sua vecchia dimora. Ma i problemi non finiscono qui, sulle tracce di Tappo ci sono Charles e Victoria, i perfidi figli della sua defunta padrona.

I due vogliono accalappiarlo perché la ricca signora ha lasciato tutta l'eredità al suo cagnolino a loro insaputa. Sarà Zoe ad aiutare Tappo a sfuggire dai due avidi eredi? Una dolcezza in omaggio per i bambini. Ingresso speciale: 4 euro.