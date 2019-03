"Rex, un cucciolo a palazzo": al Lux il cartone animato sul cane della regina Elisabetta

Domenica 10 marzo alle ore 10.45 torna "La domenica mattina al Cineteatro Lux" in via F.P. di Blasi 25/27, con il cartone animato "Rex - un cucciolo a palazzo". Ingresso 3,50 euro con zucchero filato in omaggio.

Rex è uno dei cuccioli di Corgi di Buckingham Palace. Il principe consorte Filippo lo ha regalato ad Elisabetta, che ne ha fatto da subito il suo preferito. La cosa ha però scatenato l'invidia degli altri tre cagnolini di corte, al punto che uno di questi, il perfido Charlie, non esita a tradirlo, sbattendolo fuori da palazzo e abbandonandolo alla vita di strada e alle paurose dinamiche del canile. Rex, però, ha più qualità di quelle che dà a vedere: non è soltanto un pancino morbido da accarezzare, ma anche un animale capace di grandi azioni, in nome della giustizia e dell'amore per la bella Wanda.