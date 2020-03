"Frozen II", domenica mattina al cinema: il cartone animato per famiglie al Lux

Domenica 8 marzo ore 10.45 al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, il cartone animato per la famiglia "Frozen II". Una dolcezza in omaggio per i bambini. Ingresso speciale: € 4.00.

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le promette risposte riguardo alla sua identità. Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all’impresa.